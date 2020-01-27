У Рябошапки предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками генпрокуратуры

Происшествия

В Офисе генпрокурора призвали сообщать о случаях, когда мошенники пытаются представляться сотрудниками Офиса.

Как сообщили в ведомстве, в понедельник, 27 января, мошенники, представляясь сотрудниками Офиса генпрокурора, общались с несколькими народными депутатами.

«Сегодня, 27 января 2020 года, эти лица неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя генерального прокурора. Офис генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства Офиса», — говорится в сообщении.



Напомним, об одном таком случае сообщила руководитель отдела пиара «Аграрного фонда» Татьяна Лупова. По ее информации, в приемную и.о. председателя «Аграрного фонда» Ивана Барышева позвонили якобы от имени заместителя генпрокурора Виктора Трепака и сообщили, что он должен принести в Офис генпрокурора взятку, иначе против него будет возбуждено дело.

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