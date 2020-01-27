24.31 / 24.60 26.74 / 27.14
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

У Рябошапки предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками генпрокуратуры

22:55 27 января 2020 6
генпрокуратура
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе генпрокурора призвали сообщать о случаях, когда мошенники пытаются представляться сотрудниками Офиса.

Как сообщили в ведомстве, в понедельник, 27 января, мошенники, представляясь сотрудниками Офиса генпрокурора, общались с несколькими народными депутатами.

«Сегодня, 27 января 2020 года, эти лица неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя генерального прокурора. Офис генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства Офиса», — говорится в сообщении.

Напомним, об одном таком случае сообщила руководитель отдела пиара «Аграрного фонда» Татьяна Лупова. По ее информации, в приемную и.о. председателя «Аграрного фонда» Ивана Барышева позвонили якобы от имени заместителя генпрокурора Виктора Трепака и сообщили, что он должен принести в Офис генпрокурора взятку, иначе против него будет возбуждено дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пранкере «Джокере», который несколько месяцев провоцировал украинских политиков и чиновников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Наталья Андрейченко

Все очень странно: появились подробности исчезновения Натальи Андрейченко

Коби Брайант и его дочь

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл перед свадьбой настояла на том, чтобы королева дала ей титул (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер