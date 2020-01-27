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Пранкеры от имени зама Рябошапки пытались "развести" на взятку главу "Аграрного фонда"
После того, как в украинском медиапространстве «засветился» пранкер «Джокер», эту тему подхватили и другие любители провокаций.
Так, в понедельник, 27 января, в приемную и.о. председателя «Аграрного фонда» Ивана Барышева позвонили якобы от имени заместителя генпрокурора Виктора Трепака и сообщили, что он должен принести в Офис генпрокурора взятку, иначе против него будет возбуждено дело. Об этом в Facebook сообщила руководитель отдела пиара «Аграрного фонда» Татьяна Лупова.
По ее словам, в приемную Барышева дали номер Трепака, который оказался зарегистрирован в мессенджере Telegram даже с фото.
Лупова пишет, что звонивший был в курсе судебной тяжбы «Аграрного фонда» на сумму 56 млн гривен.
Под постом Луповой появились комментарии, в том числе и самого Виктора Трепака.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о пранкере «Джокере», который несколько месяцев провоцировал украинских политиков и чиновников. А также сообщали об уголовном производстве в отношении другого пранкера, который в костюме клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга и одноименного фильма «Оно» пугал людей.
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