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Факел на мосту: под Киевом во время движения загорелся грузовой автомобиль (фото)
В понедельник, 27 января, в Броварском районе Киевской области, между селами Квитневое и Красиловка, на путепроводе сгорел грузовой автомобиль «Газель». Ранее сообщалось о том, что в столице на бульваре Дружбы народов горела Honda, которая на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что очагом возгорания стал двигатель, с него огонь начал распространяться на другие части машины.
На место пожара отправились спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары.
Им удалось в течение часа полностью ликвидировать возгорание.
«На месте происшествия работали 11 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщили в ГСЧС.
Сумма ущерба устанавливается, как и причина возгорания.
Также в понедельник в Ровенской области вспыхнул грузовик с хлебом. Спасатели, приехавшие по вызову, потушили пожар менее чем за 10 минут, однако пламя уничтожило кабину полностью. Загорелась машина из-за короткого замыкания электропроводов.
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