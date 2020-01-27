Происшествия

Факел на мосту: под Киевом во время движения загорелся грузовой автомобиль (фото)

В понедельник, 27 января, в Броварском районе Киевской области, между селами Квитневое и Красиловка, на путепроводе сгорел грузовой автомобиль «Газель». Ранее сообщалось о том, что в столице на бульваре Дружбы народов горела Honda, которая на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что очагом возгорания стал двигатель, с него огонь начал распространяться на другие части машины.

На место пожара отправились спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары.

Им удалось в течение часа полностью ликвидировать возгорание.

«На месте происшествия работали 11 человек личного состава и 2 единицы техники», — сообщили в ГСЧС.

Сумма ущерба устанавливается, как и причина возгорания.

Также в понедельник в Ровенской области вспыхнул грузовик с хлебом. Спасатели, приехавшие по вызову, потушили пожар менее чем за 10 минут, однако пламя уничтожило кабину полностью. Загорелась машина из-за короткого замыкания электропроводов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 26 января в Ужгороде возле ресторана «Венеция», расположенного на Славянской набережной, загорелся автомобиль Mercedes. Машина принадлежит дипломату Игорю Диру, который работал послом Украины в Швейцарии, а ныне преподает в Ужгородском национальном университете.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter