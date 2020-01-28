Лед тронулся: исполнитель роли Сан-Саныча назвал точную дату начала съемок "Сватов" в Минске

Шоу-бизнес

Несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» идут полным ходом, она не соответствует действительности.

Об этом рассказал российский актер Александр Феклистов, исполнивший в сериале «Сваты» роль Александра Берковича («Сан-Саныча»).

Он находится сейчас на гастролях в российском городе Пенза, где во время общения с местными журналистами поделился новостью о начале съемок седьмого сезона одиозного сериала «Сваты».

По его словам, уже 3 февраля артисты возвращаются к съемкам «мыла».

«Уезжаем в Минск и будем там снимать то, что не досняли. Летом будем снимать еще. Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали. Что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия и собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков», — смеется Феклистов.

Также исполнитель роли Александра Берковича вспомнил о самом запоминающемся моменте съемок в предыдущих частях (он присоединился к составу в четвертом сезоне).

«Пришлось сниматься с живым медведем, от которого я должен был убегать. В шлепанцах. Без какой-либо страховки. Долго выспрашивал, как же это все будет происходить. К счастью, у меня получилось», — улыбается актер.

Как известно, новые серии ситкома не снимаются уже несколько лет из-за начала Россией войны против Украины. Долгое время показ «Сватов» был запрещен в Украине из-за позиции актера Федора Добронравова, одобрившего аннексию украинского Крыма, а также гастролей актеров сериала на оккупированном полуострове.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 7-м сезоне появится ряд новых персонажей, в том числе и «Валюха в детстве», которую сыграет юная украинка.

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