Происшествия

В Харькове мужчина погиб под колесами трамвая: детали и фото трагедии

В Харькове произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Он попал под трамвай. Ранее в Харькове элитная иномарка Infiniti насмерть сбила парня.

Как сообщили в областном главке полиции, 27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил смертельный наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Личность мужчины пока не установлена. На вид погибшему 40−50 лет.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

«Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержали виновника ДТП, которое произошло 20 января на автодороге Дергачи — Казачья Лопань. Тогда погибли два человека.

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