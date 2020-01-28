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В Харькове мужчина погиб под колесами трамвая: детали и фото трагедии
В Харькове произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Он попал под трамвай. Ранее в Харькове элитная иномарка Infiniti насмерть сбила парня.
Как сообщили в областном главке полиции, 27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил смертельный наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
Личность мужчины пока не установлена. На вид погибшему 40−50 лет.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
«Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержали виновника ДТП, которое произошло 20 января на автодороге Дергачи — Казачья Лопань. Тогда погибли два человека.
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