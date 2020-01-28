Украина

У оккупантов вспомнили, кому принадлежит Крым (фото)

В оккупированном Крыму официальная газета, которая издается так называемым «министерством информации», опубликовала сканворд, ответ на один из вопросов которого подтверждает, что полуостров является частью Украины и коренное население его крымские татары.

Об этом в Twitter написала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Назвать нужно было украинско-татарский полуостров, Слово должно состоять из 4 букв, две из которых «р» и «м».

Блогер отмечает, что «Крымская газета» учреждена оккупационным правительством Крыма. Значит признание полуострова территорией Украины — это

официальная позиция министерства информации Крыма.

Фолловеры полностью поддержали утверждение о том, что Крым- это Украина.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров недавно заявил о намерении пригласить членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в марше на аннексированный Крым.

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