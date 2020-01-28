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Волонтеров высадили из автобуса из-за российского кино: история получила продолжение
Водителя автобуса Луцк-Киев, высадившего ночью на трассе двух девушек волонтеров, которые просили его не показывать в салоне российский фильм, вышли встречать в Киеве, но он поехал в объезд и не зашел на автостанцию.
Фото большой группы неравнодушных людей, которые хотели побеседовать с любителем «русского мира», опубликовал в Facebook Сергей Мазур. Он же написал, что девушки уже в столице.
Мазур также пишет, что фирма извинилась перед волонтерами.
«Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все. Слава своего героя еще догонит. Не сегодня, так завтра. Мир тесен. Благодарность, всем кто сегодня немножко померз. Хорошая была компания», — отметил Мазур.
В сети поддержали девушек и считают, что нужно уважать права каждого украинца, который во время войны не желает слушать и смотреть российские фильмы.
А адвокат Маси Найем напомнил всем, кто пишет о терпимости к разным мнениям, что Ярина Чорногуз недавно потеряла на Донбассе своего парня. Он погиб от пули российского снайпера.
Сама Чорногуз поблагодарила всех неравнодушных.
«Замечание: мы сами требовали, чтобы нас высадили. Потому что это принципиально», — добавила она.
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