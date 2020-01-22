Украина

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский воин: имя и фото героя

В среду, 22 января, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб боец. Ранее генерал Микац рассказал о том, как российских наемников брали в плен в аэропорту Донецка.

Как сообщает издание «Волинські новини», погибший Николай Сорочук был родом из Луцка. О его смерти сообщила в Facebook волонтер, медик Ярина Чорногуз.

«Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше», — написала Чорногуз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в оккупированном Енакиево вывесили флаг Украины.

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