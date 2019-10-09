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Шоу-бизнес

«Красотка»: Орбакайте в новом образе очаровала «отчима» Галкина

4:55 9 октября 2019 63
Кристан Орабакайте
Инф. «ФАКТОВ»

Дочь Примадонны Кристина Орбакайте обычно находится немного «в тени» семейства своей мамы, которому посвящается множество восторженных постов и комплиментов.

Но вчера, во вторник, Кристина предстала в совершенно новом — утонченном и немного мечтательном образе — длинное платье и жакет постельных тонов артистка дополнила небрежной укладкой и милым ожерельем.

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Фото она разместила в Instagram, сопроводив его строками из произведения Михаила Жванецкого.

«Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а Жизнь в нём-лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк», — написала Кристина.

Роскошная фотография 48-летней артистки буквально сразу же была замечена супругом ее мамы — Максимом Галкиным, который назвал Кристину «красоткой».

С ним согласились и фолловеры певицы — за полдня пост собрал почти 28 тысяч лайков.

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Более того: перемены в дочери заметила и сама Примадонна, которая недавно восхитилась внешностью своей внучки Клавдии, отметив, что она очень похожа на маму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце лета Алла Пугачева, по информации российских СМИ, устала от невнимания старшей дочери и решила «щелкнуть» ее по носу, приблизив к себе вместо нее украинскую певицу Светлану Лободу.

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