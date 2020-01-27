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Происшествия

Пожар в Минкульте: спасатели рассказали, что произошло (видео)

16:20 27 января 2020 102
ликвидация пожара
Инф. «ФАКТОВ»

Эпицентр пожара в здании министерства культуры в Шевченковском районе Киева находился в подвале в помещении архива.

Как сообщили в столичном главке ГСЧС, сообщение о пожаре в здании на улице Ивана Франко, 19 поступило в 10:14.

Прибыв на место ЧП, спасатели в первую очередь эвакуировали людей. До прибытия основных пожарно-спасательных подразделений из горящего здания было выведено около 220 человек.

С помощью спецсредств пожарные спасли четырех человек, находящихся на верхних этажах здания. Их осмотрела бригада скорой медицинской помощи, от госпитализации они отказались.

В 11:03 пожар на площади 30 м кв. локализировали, а через полчаса полностью ликвидировали.

В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.

Напомним, несколько дней назад масштабный пожар вспыхнул в столичном мебельном магазине. Ранее в промзоне столицы возле Большой Кольцевой дороги горели склады секонд-хенда.

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