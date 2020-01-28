Беззаботная MARUV сверкнула фигурой в купальнике на Бали (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица MARUV, сверкнувшая ранее грудью в откровенном купальнике, продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали. В компании мужа Александра Корсуна и друзей артистка посещает живописные пляжи и популярные туристические места. Впечатлениями от отпуска Анна Корсун делится на своей странице в Instagram. Особое внимание подписчиков вызывают фото в купальнике.

За снимок со слоном певице досталось от хейтеров. Они обвинили MARUV в том, что она поддерживает эксплуатацию животных.

Также певица рассказала о восхождении на гору, на вершине которой находится кратер действующего вулкана. На вершине они встретили рассвет. Певица показала невероятные виды.

А вот Олю Полякову в этом году отдых в Мексике не удовлетворил. Чтобы полюбить эту страну, певица намерена вернуться еще раз.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пока MARUV наслаждается беззаботным отдыхом, полиция задержала человека, укравшего у нее сумку с деньгами и документами.

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