В мире выявлены первые случаи заражения коронавирусом людей, не бывших в Китае

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Во вторник, 28 января, Министерство здравоохранения Германии подтвердило первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в стране. Пациент выявлен в Баварии в городе Штокдорф. Мужчина изолирован. Чувствует себя хорошо. Всех, кто находился с ним в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции. Специалисты Института имени Роберта Коха заявили, что риск заражения других жителей Баварии расценивается как низкий.

Установлено, что немец заразился вирусом от жительницы Китая, которая недавно прилетала в Германию. Они оба работают в компании Webasto. Ее центральный офис находится в Штокдорфе. У женщины обнаружили вирус, когда она вернулась домой в Китай. Китайские медики сразу же сообщили немецким коллегам об этом. Как оказалось, не напрасно.

Баварский случай является первым подтвержденным заражением вирусом нового типа 2019-nCoV, который выявлен у человека, не посещавшего Китай. Второй случай зафиксировали японские медики. О нем сообщил 28 января министр здравоохранения Кацунобу Като. Вирус нашли у водителя автобуса, который перевозил две группы туристов из Уханя. Всего в Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после посещения Китая.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4 500 человек, а число скончавшихся составляет 106 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 миллионов человек в 18 городах провинции Хубэй.

Напомним, первые случаи заражения новым коронавирусом специалисты связывают с оптовым рынком морепродуктов в Ухане. Там продавались и другие животные — куры, кролики, змеи, летучие мыши. Вирусологи полагают, что один из этих видов и является источником заражения. Рынок был закрыт 1 января.

На данный момент случаи пневмонии, вызванные новым коронавирусом, официально подтверждены и в других регионах Китая — в Гонконге, Макао, на Тайване, в Пекине. Распространяется вирус и далеко за пределами страны. Обнаружены зараженные в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее, Японии и Германии.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайное положение. Такое решение объяснили незначительным числом случаев заболевания за пределами Китая. Свою позицию руководство ВОЗ изменило после выступления председателя КНР Си Цзиньпина. 26 января генеральный директор организации Тедрос Адханом полетел в Пекин для консультаций с китайским правительством и медиками.

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