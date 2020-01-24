Украина

Зеленский на встрече с Нетаньяху рассказал о трагедии в семье (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который посетил с рабочим визитом Израиль и встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, обратился ко всем евреям и рассказал о трагедии в его семье.

Он, в частности, отметил, что украинцы как никто понимают трагедию Холокоста. Владимир Зеленский рассказал истории о крымчанке, которая прятала еврейских детей, выдавая их за крымских татар, о священнике, который оформлял документы о крещении, за что был сослан в концлагерь.

Также президент Украины упомянул о многодетной семье, где трое братьев были расстреляны фашистскими оккупантами, а четвертый воевал и вернулся домой после войны. «Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к израильскому премьеру.

Также Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином. «Солидарные с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», — сказал украинский президент во время встречи и рассказал, что наша страна планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». «Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», — добавил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Израиль Зеленский рассказал о диалоге с Россией по поводу возвращения удерживаемых в РФ лиц, включая крымчан, и уточнения списков заложников, находящихся в плену на Донбассе

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