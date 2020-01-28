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Украина

В сети рассказали о ДТП с участием «слуги народа» в Николаеве (фото)

14:00 28 января 2020 132
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Николаева, по информации местного СМИ, в ДТП попала нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева. Ранее в этом городе нашли тело мужчины с отрезанной головой.

Интернет-газета «Новости N» сообщает, что ДТП якобы произошло еще в воскресенье, 26 января, но известно о нем стало лишь спустя два дня.

По данным издания, Lexus NT 200 под управлением Аллахвердиевой попытался заехать в парковочный карман, который расположен справа по ходу движения автомобиля. Но совершать маневр водитель «Лексуса» начала из крайнего левого положения и не пропустила автомобиль Mazda 323, который ехал справа в попутном направлении.

В результате машины столкнулись. В ДТП никто не пострадал, но авто получили повреждения.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Николаевом пострадала многодетная семья.

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