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В сети рассказали о ДТП с участием «слуги народа» в Николаеве (фото)
В центре Николаева, по информации местного СМИ, в ДТП попала нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева. Ранее в этом городе нашли тело мужчины с отрезанной головой.
Интернет-газета «Новости N» сообщает, что ДТП якобы произошло еще в воскресенье, 26 января, но известно о нем стало лишь спустя два дня.
По данным издания, Lexus NT 200 под управлением Аллахвердиевой попытался заехать в парковочный карман, который расположен справа по ходу движения автомобиля. Но совершать маневр водитель «Лексуса» начала из крайнего левого положения и не пропустила автомобиль Mazda 323, который ехал справа в попутном направлении.
В результате машины столкнулись. В ДТП никто не пострадал, но авто получили повреждения.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Николаевом пострадала многодетная семья.
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