Общество и люди

Огромная вилла и собственный бизнес: как живет в Крыму жена Януковича

Людмила Янукович, супруга сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича, после начала войны на Донбассе переехала в оккупированный Крым, где и живет последнее время.

Как сообщает «Радио Свобода», 70-летняя женщина занимает особняк площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. У нее есть охрана.

Населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и Ялтой. На участке бывшей супруги экс-президента есть трехэтажная вилла площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

Особняк находится на бывшей территории крымского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». В 2003 году тогда еще премьер Янукович получил эту землю, отобрав ее у института, а в 2004 году там построили виллу.

В 2015 году рыночная стоимость этой усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов. При этом право собственности на весь участок оформлено на фирму, близкую к старшему сыну Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

По информации расследователей, все подходы к особняку перекрыты железными воротами. А сама госпожа Янукович почти не появляется на публике.

Помимо дома, на аннексированном крымском полуострове Людмила Янукович владеет своим бизнесом. В частности, сетью магазинов продуктов «Меркурий» в Севастополе, которая создана через систему посредников.

В «Меркурии» торгуют продуктами, которые запрещены для ввоза в Россию, например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Напомним, бывший президент Виктор Янукович тем временем живет в России под охраной, выделенной ему президентом Путиным — по одной информации, в Подмосковье, по другой — в Ростове, где журналисты нашли его дом.

В Украине он заочно приговорен к 13-летнему сроку заключения.







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