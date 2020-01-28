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СБУ обнаружила тонны поддельной водки, "замаскированной" под известные бренды (фото, видео)
Сотрудники СБУ, которая ранее прекратила деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов, вместе с представителями фискальных органов и прокуратуры блокировала масштабный сбыт опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.
Оперативники установили, что трое жителей Ровно закупали суррогатный алкоголь у подпольных производителей в Черниговской области. Все это хранилось на 8 арендованных складских помещениях в Киеве. Контрафакт сбывали под видом продукции известных марок через сеть розничной торговли региона.
«Во время обысков по местам хранения фальсификата изъято более 48 тысяч бутылок различной емкости с подготовленной к продаже подделкой, более 2,5 тонны водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта», — отметили в спецслужбе и добавили, что ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 4 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ выяснили, как правительственные и неправительственные структуры Российской Федерации финансировали так называемые «власти» на временно оккупированной территории Донбасса. В спецслужбе установили, что Россия создала на своей территории и в ОРДЛО специальные финансовые учреждения и привлекла к схеме банк из непризнанной Южной Осетии.
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