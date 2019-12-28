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Происшествия

В Украине массово закрывают нелегальные автозаправки: в СБУ отчитались о первых результатах (фото, видео)

19:41 28 декабря 2019 49
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники СБУ прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов, расположенных во всех регионах Украины, — это совершено в рамках более 20 уголовных производств. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили полицейских, которые «крышевали» притоны.

Пресс-служба СБУ сообщает, что оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что АЗС работали с нарушением требований законодательства. Они представляли повышенную опасность для окружающих, а местные бюджеты недополучали крупные суммы. По предварительным оценкам, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд грн.
Нарушения выявили в ходе спецоперации. Сейчас проводится демонтаж незаконных конструкций и продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные руководители территориальных подразделений СБУ попались на вымогательстве у бизнесменов.

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