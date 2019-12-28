- 19:47 «Арсенал» – «Челси»: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги
- 19:41 В Украине массово закрывают нелегальные автозаправки: в СБУ отчитались о первых результатах
- 19:12 Зеленский рассказал, где отметит Новый год
- 19:01 «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене: онлайн-видеотрансляция биатлона
- 18:59 «Все вещи, документы остались под обломками»: пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане украинцы рассказали подробности
- 18:46 «Работа прессы не предусмотрена»: выяснилась важная деталь обмена 29 декабря
- 18:43 Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 18:11 В России раскрыли дерзкий план Путина для Украины
- 18:08 В Киеве 29 декабря проведут праздничный велопарад
- 17:52 2019 год в Украине признали самым теплым за всю историю наблюдений
- 16:59 6-летняя девочка умерла после визита к стоматологу: детали трагедии
- 16:58 Одной крысы из навоза оказалось мало: российский скульптор насмешил сеть новым творением
В Украине массово закрывают нелегальные автозаправки: в СБУ отчитались о первых результатах (фото, видео)
Сотрудники СБУ прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов, расположенных во всех регионах Украины, — это совершено в рамках более 20 уголовных производств. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили полицейских, которые «крышевали» притоны.
Пресс-служба СБУ сообщает, что оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что АЗС работали с нарушением требований законодательства. Они представляли повышенную опасность для окружающих, а местные бюджеты недополучали крупные суммы. По предварительным оценкам, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд грн.
Нарушения выявили в ходе спецоперации. Сейчас проводится демонтаж незаконных конструкций и продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные руководители территориальных подразделений СБУ попались на вымогательстве у бизнесменов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...