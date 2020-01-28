"Полицейские были в шоке": житель Кривого Рога вернул владельцу потерянные 10 тысяч долларов

Общество и люди

В Кривом Рогу мужчина нашел в супермаркете пакет с крупной суммой денег и вернул владельцу 10 тысяч долларов. Ранее Винницкому областному краеведческому музею был передан клад женских славянских украшений из серебра, изготовленных около 1500 лет назад.

О случае с деньгами в Кривом Рогу сообщает «Рудана». Человек, который нашел деньги в магазине — Игорь Ефремов. Он рассказал журналистам, что обратил внимание на валяющийся под ногами пакет, поскольку на том была банковская печать.

«Приехал в магазин буквально на три минуты. Когда выходил, то увидел пакет. Мимо уже прошли, пожалуй, пять человек. Передо мной парень вообще наступил на него», — рассказал криворожанин.

Увидев, что в пакете находится крупная сумма денег, Игорь Ефремов попросил охранника записать его номер телефона на тот случай, если в магазин вернется потерявший деньги человек. Последний, кстати, нашелся буквально через час.

«Закончилось все тем, что просмотрели видео с камер наблюдения, где были зафиксированы даты банка. Эти даты совпали с теми, что и на найденном конверте. Мы встретились в отделе полиции. Парень был очень расстроен, все пересчитал. Он меня поблагодарил, работники полиции тоже были в шоке. Говорят, не каждый день случаются такие ситуации», — рассказывает Игорь.

По его словам, парень, потерявший деньги, зашел в магазин за шоколадкой. Криворожанин рассказал, что решил отдать деньги владельцу, поскольку для него они были бы «временной радостью или покупкой», а для потерявшего — горем. «Мне неизвестно, куда эти деньги должны были пойти», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Килийском районе, что на юге Одесской области, местная бедная семья нашла на сельской свалке матрац с крупной суммой денег. Люди, будучи набожными и честными, передали деньги на хранение в местный храм, пока их владелец не будет найден.

Фото с сайта https://rudana.com.ua.



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