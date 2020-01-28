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«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно порадовала поклонников семейным фото, призналась, что хотела бы жить у океана.
«И пусть весь мир подождет. Хочу жить у океана», — написала она в Instagram, добавив видео, на котором танцует в крошечном купальнике.
На ролике есть и океан, но он впечатлил поклонников Светланы меньше, чем фигура любимицы.
«Как можно быть такой идеальной?», «Фигура просто огонь. Но мне кажется, во времена ВиаГры грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», «Женщина — мечта!», «И у этой женщины двое детей? Сохранить такую фигуру — это дорого стоит», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Лобода показала, как занимается, чтобы всегда быть в форме.
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