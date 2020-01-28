24.47 / 24.74 26.89 / 27.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

17:24 28 января 2020 166
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно порадовала поклонников семейным фото, призналась, что хотела бы жить у океана.

«И пусть весь мир подождет. Хочу жить у океана», — написала она в Instagram, добавив видео, на котором танцует в крошечном купальнике.

На ролике есть и океан, но он впечатлил поклонников Светланы меньше, чем фигура любимицы.

«Как можно быть такой идеальной?», «Фигура просто огонь. Но мне кажется, во времена ВиаГры грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», «Женщина — мечта!», «И у этой женщины двое детей? Сохранить такую фигуру — это дорого стоит», — пишут комментаторы.

Лобода

Напомним, ранее Лобода показала, как занимается, чтобы всегда быть в форме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер