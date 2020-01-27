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"Безусловная любовь": Лобода показала подросшую младшую дочь (фото)
Популярная певица Светлана Лобода, восхитившая ранее фигурой в купальнике на отдыхе в Мексике, поделилась в сети редким семейным фото с дочками Евой и малышкой Тильдой. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram трогательный снимок: она держит на руках подросшую Тильду, которой в мае исполнится два года, сестричку обнимает и целует Ева.
Стоит отметить, что лицо девочки, отцом которой называют лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, Лобода не показывает.
Подписчики Светланы, среди которых немало знаменитостей, засыпали ее и дочек комплиментами.
А вот предыдущий снимок, на котором Лобода позирует в расстегнутых мини-шортах, вызвал противоречивую реакцию. Одни восхищаются фигурой певицы и ее прессом, другие критикуют за откровенность и даже вульгарность.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова восхитила сеть снимками младшей дочери Алисы. Ранее сама Оля впечатлила пляжными фото в купальнике.
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