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Даже не думайте: Минздрав предостерег от прививок против китайского коронавируса
В Минздраве Украины заявили, что вакцины от нового китайского коронавируса не существует. Поэтому пробовать защититься от смертельной инфекции при помощи прививок — бесполезно. Об этом сообщает УНН.
«Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которых на сегодняшний день не существует еще нигде в мире», — заявил на пресс-брифинге член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров.
«Обозреватель» информирует, что, по мнению главы специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пик эпидемии коронавируса может наступить в начале февраля.
А ЛIГАБiзнесIнформ сообщает, что смертельный коронавирус мог возникнуть в лаборатории в городе Ухань, которая связана с секретной программой биологического оружия. Эту гипотезу выдвинуло издание The Washington Times.
Ранее сообщалось, что из-за опасности эпидемии Украины прервала авиасообщение с Китаем.
Фото: unsplash.com
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