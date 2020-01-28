Здоровье и медицина

Даже не думайте: Минздрав предостерег от прививок против китайского коронавируса

В Минздраве Украины заявили, что вакцины от нового китайского коронавируса не существует. Поэтому пробовать защититься от смертельной инфекции при помощи прививок — бесполезно. Об этом сообщает УНН.

«Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которых на сегодняшний день не существует еще нигде в мире», — заявил на пресс-брифинге член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров.

«Обозреватель» информирует, что, по мнению главы специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пик эпидемии коронавируса может наступить в начале февраля.

А ЛIГАБiзнесIнформ сообщает, что смертельный коронавирус мог возникнуть в лаборатории в городе Ухань, которая связана с секретной программой биологического оружия. Эту гипотезу выдвинуло издание The Washington Times.

Ранее сообщалось, что из-за опасности эпидемии Украины прервала авиасообщение с Китаем.

Фото: unsplash.com

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