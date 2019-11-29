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«Самая красивая невеста»: Наталья Бочкарева в свадебном платье взбудоражила сеть (фото)
Известная российская актриса Наталья Бочкарева, которая прятала в трусах кокаин, что подтвердила экспертиза, делает вид, будто и нет никакого скандала. Он активизировалась в сети и регулярно публикует в Instagram новые фото. На последнем звезда сериала «Счастливы вместе» позирует в свадебном платье с букетом в руках. Актриса выглядит счастливой и улыбается. Снимок исполнительница роли Даши Букиной сопроводила интригующим постом.
«Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!», — написала Бочкарева.
Подробностей личной жизни она сообщать не стала. Поклонники актрисы решили, что она снова вышла замуж. Ведь Наталья уже пять лет, как в разводе. На светских мероприятиях она появлялась без сопровождения кавалера. Личную жизнь актриса не афиширует.
«Самая красивая невеста!» — пишут в комментариях под фото.
Напомним, Наталья Бочкарева попала в скандал с наркотиками. Ее остановила полиция и обнаружила в трусах пакет с белым веществом. Сначала Наталья все отрицала, затем вовсе исчезла. Пока идут судебные разбирательства, актриса не комментирует скандал. Суд уже лишил актрису водительских прав.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!