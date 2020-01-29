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"Продолжаем призывать РФ": в Евросоюзе рассказали, как помогают Украине на Азове
Европейский Союз в очередной раз призывает Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение судов через Керченский пролив.
Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель, передает УНИАН.
Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с участием комиссара Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Варгеи и премьер-министра Украины Алексея Гончарука в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.
В частности, когда Борреля спросили, рассматриваются ли общие определенные действия со стороны ЕС и Украины с целью изменения ситуации в Азовском море, где Россия ограничивает свободу судоходства, он ответил: «Конечно, мы должны быть настойчивыми, и мы должны продолжать следить за тем, что там происходит».
«Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», — подчеркнул еврочиновник.
Также Боррель добавил, что в ЕС «увеличили поддержку Украины, чтобы помочь облегчить влияние российской дестабилизации в Азовском регионе».
В частности, речь идет о ряде мер, в том числе открытии офиса ЕС в Мариуполе и о поддержке местной экономической диверсификации.
«Мы должны… в этом конкретном случае с Азовским морем требовать свободного и беспрепятственного прохождения в море и из него», — подытожил Боррель.
Напомним, что РФ целенаправленно организует провокации в Азовском море, препятствуя прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Кроме того, по данным Госпогранслужбы, корабли морской охраны РФ демонстративно подходят близко к берегам Азовского моря в Украине.
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