- 02:39 Разработчиков антивируса Avast обвинили в торговле данными пользователей
- 01:56 Мужчина стал Трампом, чтобы не оплачивать кредиты
- 01:34 Катастрофа на орбите: над Землей сегодня могут столкнуться два спутника
- 00:58 Стал калекой из-за вейпа: 17-летний подросток остался без зубов после курения электронной сигареты
- 00:40 У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, есть угроза цунами
- 28.01 23:57 "Продолжаем призывать РФ": в Евросоюзе рассказали, как помогают Украине на Азове
- 28.01 23:33 СБУ предотвратила доступ россиян к камерам уличного наблюдения во Львовской области
- 28.01 23:29 До 5 лет за решеткой: экс-нардепа обвиняют в том, что она проникла на территорию ГБР и бросила телефон в замглавы бюро
- 28.01 23:15 В Киеве и Львове все желающие смогут подстричься ради онкобольных детей
- 28.01 22:46 "Средства дискредитации примитивны": зам Рябошапки заявил, что его атакуют
- 28.01 22:34 «Евровидение-2020»: стало известно, когда выступит Украина и кто соперники
- 28.01 22:30 Путин назначил нового "смотрящего" по Крыму
Мужчина стал Трампом, чтобы не оплачивать кредиты
Похоже, жители России пускаются во все тяжкие, чтобы избежать выплат: вслед за мужчиной, который «сменил пол» для того, чтобы скрыться от алиментов, еще один россиянин решил избавиться от долгов и кредитов при помощи смены имени и фамилии.
Об этом пишет КП.
Издание сообщает, что житель города Пермь 11 раз менял имя и фамилию, скрываясь от уплаты долгов и кредитов, и в итоге был задержан под именем Андрея Трампа.
Впервые мошенником заинтересовались в 2017 году, когда его за рулем Infiniti остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили, что права и паспорт 48-летнего водителя оформлены на разные фамилии. Всего у мужчины оказалось восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.
Как выяснилось позже, пермяк брал деньги в долг, затем шел в ЗАГС и менял фамилию. При этом старые документы он не сдавал, заявляя об их потере. Помимо паспорта и прав жителю Перми после смены фамилии приходилось получать новые ИНН и СНИЛС. Также он пять раз менял место регистрации.
Всего у Трампа накопилось долгов на 4,5 миллиона рублей. Официально он нигде не работал, при этом купил два автомобиля Infiniti и два офисных помещения. Теперь имущество планируется продать в счет уплаты долгов.
Арбитражный суд признал Андрея Трампа банкротом. Своим должникам он был также известен под именами Андрей Трамп, Андрей Бузорин, Андрей Смирнов, Андрей Щербаков и Олег Михайлов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», французская прокуратура расследует одну из самых дерзких и успешных афер XXI века, которая напоминает серию старых комедий о Фантомасе. Группа мошенников за два года выманила у влиятельных бизнесменов и государственных деятелей разных стран около 80 миллионов евро, действуя старым дедовским способом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"