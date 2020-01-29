Мужчина стал Трампом, чтобы не оплачивать кредиты

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Похоже, жители России пускаются во все тяжкие, чтобы избежать выплат: вслед за мужчиной, который «сменил пол» для того, чтобы скрыться от алиментов, еще один россиянин решил избавиться от долгов и кредитов при помощи смены имени и фамилии.

Об этом пишет КП.

Издание сообщает, что житель города Пермь 11 раз менял имя и фамилию, скрываясь от уплаты долгов и кредитов, и в итоге был задержан под именем Андрея Трампа.

Впервые мошенником заинтересовались в 2017 году, когда его за рулем Infiniti остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили, что права и паспорт 48-летнего водителя оформлены на разные фамилии. Всего у мужчины оказалось восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.

Как выяснилось позже, пермяк брал деньги в долг, затем шел в ЗАГС и менял фамилию. При этом старые документы он не сдавал, заявляя об их потере. Помимо паспорта и прав жителю Перми после смены фамилии приходилось получать новые ИНН и СНИЛС. Также он пять раз менял место регистрации.

Всего у Трампа накопилось долгов на 4,5 миллиона рублей. Официально он нигде не работал, при этом купил два автомобиля Infiniti и два офисных помещения. Теперь имущество планируется продать в счет уплаты долгов.

Арбитражный суд признал Андрея Трампа банкротом. Своим должникам он был также известен под именами Андрей Трамп, Андрей Бузорин, Андрей Смирнов, Андрей Щербаков и Олег Михайлов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», французская прокуратура расследует одну из самых дерзких и успешных афер XXI века, которая напоминает серию старых комедий о Фантомасе. Группа мошенников за два года выманила у влиятельных бизнесменов и государственных деятелей разных стран около 80 миллионов евро, действуя старым дедовским способом.

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