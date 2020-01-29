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Украина

Еврокомиссар рассказал Гончаруку в Брюсселе, как увеличить инвестиции в Украину

2:55 29 января 2020 10
Оливер Варгеи
Инф. «ФАКТОВ»

Расширивший санкции против России из-за «выборов» в Крым Евросоюз готов поддержать цель украинского правительства — значительно увеличить прямые иностранные инвестиции, но для этого Украина должна искоренить коррупцию.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с участием вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает УНИАН.

Варгеи подчеркнул, что Украина должна достичь прогресса в реформах, чтобы помочь обеспечить рост экономики и процветание.

«Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути», — сказал Варгеи и добавил, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли является базисом для этого.

По его мнению, очень многого можно достичь благодаря воплощению соглашения.

Также еврокомиссар отметил, что ЕС готов поддержать цель украинского правительства значительно увеличить прямые иностранные инвестиции.

«В этом направлении главный фактор — это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией», — считает Варгеи.

По его словам, также сегодня обсуждался вопрос независимости судебной системы в Украине. Варгеи напомнил, что постоянно ведется работа над воплощением обязательства украинского правительства продолжать реформы децентрализации и государственной службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель рассказал о том, как ЕС помогает Украине обезопасить прохождение судов в Азовском море.

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