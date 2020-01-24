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Украина

Подозреваемой в убийстве Шеремета отменили круглосуточный домашний арест

16:59 24 января 2020 34
Дугарь
Инф. «ФАКТОВ»

Военной медсестре Яне Дугар, одной из пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения. Печерский суд Киева вместо круглосуточного домашнего ареста изменил ее на на ночной арест.

«Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 20:00 до 7:00 следующего дня по адресу Днепропетровская область Новомосковского района … до 8 февраля», — цитирует судью «РБК-Украина».

По решению суда, Дугар обязана прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за пределы Украины.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля военную медсестру Яну Дугар, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Адвокаты Яны Дугарь показали справку о непосредственном участии девушки в АТО. В день подрыва авто журналиста (20 июля 2016 года) она находилась в зоне боевых действий — в 66 мобильном госпитале, где выполняла обязанности операционной сестры. Также адвокаты Яны Дугарь заявили о давлении на свидетелей.

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