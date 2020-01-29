Массаж и витамины: пластический хирург раскрыла правду о "молодом" лице Аллы Пугачевой

Шоу-бизнес

Изменения во внешности Примадонны, которые начали замечать многие ее поклонники, ставят многих из них в тупик: на одних фото 70-летняя Алла Пугачева похожа на свою дочь Кристину Орбакайте, на других — на подругу Лайму Вайкуле.

Первый раз обновлённое лицо Примадонны оценили во время празднования юбилея Игоря Николаева. Гости отметили, что у Аллы Борисовны изменился овал лица и невероятным образом исчезли все морщины.

Но ведь всего лишь год назад Пугачева заявляла, что стареет, и притом достаточно резко.

«Организм дает сбой, — заявляла тогда певица. — Мне трудно дышать, трудно ходить, но я ещё жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами, более важными, чем моё старение и немощь. Я всё равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Сегодня же Пугачеву засыпают комплиментами и удивляются её чудесному омоложению, пишет издание «7дней».

Чтобы выяснить причину резкого «омоложения» Примадонны, издание обратилось к московскому пластическому хирургу Лейле Еприкян.

«Сейчас, в век интернет-технологий, в первую очередь стоит обратить внимание на так называемые „фильтры“ и „маски“ в Instagram, а не подозревать сразу человека в том, что он побывал у хирурга», — сказала доктор, изучив недавние фотографии Аллы Пугачевой.

По мнению Лейлы, с помощью всех этих функций сейчас можно «нарисовать» любое лицо. Чтобы достоверно сказать, было ли здесь хирургическое вмешательство, конечно, надо видеть снимки в первоначальном виде.

Кроме того, она отметила, что певица, скорее всего, прошла курс массажей лица — их сейчас великое множество — и с их помощью можно очень эффективно скорректировать формы.

«Ложиться под нож совершенно не обязательно, — считает специалист. — Кроме того, Алла Борисовна, возможно, проколола курс витаминов. Это прекрасно разглаживает морщины — по крайней мере, неглубокие. Если же она все-таки решится на какую-либо операцию, то могу сказать вот что. У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма. Если оно допускает возможность хирургического вмешательства, то нет никаких препятствий!»

Как писали «ФАКТЫ», на днях Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter