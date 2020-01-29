24.48 / 24.75 26.90 / 27.29
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Массаж и витамины: пластический хирург раскрыла правду о "молодом" лице Аллы Пугачевой

6:59 29 января 2020 52
Алла Пугачева
Инф. «ФАКТОВ»

Изменения во внешности Примадонны, которые начали замечать многие ее поклонники, ставят многих из них в тупик: на одних фото 70-летняя Алла Пугачева похожа на свою дочь Кристину Орбакайте, на других — на подругу Лайму Вайкуле.

Первый раз обновлённое лицо Примадонны оценили во время празднования юбилея Игоря Николаева. Гости отметили, что у Аллы Борисовны изменился овал лица и невероятным образом исчезли все морщины.

Но ведь всего лишь год назад Пугачева заявляла, что стареет, и притом достаточно резко.

«Организм дает сбой, — заявляла тогда певица. — Мне трудно дышать, трудно ходить, но я ещё жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами, более важными, чем моё старение и немощь. Я всё равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Сегодня же Пугачеву засыпают комплиментами и удивляются её чудесному омоложению, пишет издание «7дней».

Чтобы выяснить причину резкого «омоложения» Примадонны, издание обратилось к московскому пластическому хирургу Лейле Еприкян.

«Сейчас, в век интернет-технологий, в первую очередь стоит обратить внимание на так называемые „фильтры“ и „маски“ в Instagram, а не подозревать сразу человека в том, что он побывал у хирурга», — сказала доктор, изучив недавние фотографии Аллы Пугачевой.

По мнению Лейлы, с помощью всех этих функций сейчас можно «нарисовать» любое лицо. Чтобы достоверно сказать, было ли здесь хирургическое вмешательство, конечно, надо видеть снимки в первоначальном виде.

Кроме того, она отметила, что певица, скорее всего, прошла курс массажей лица — их сейчас великое множество — и с их помощью можно очень эффективно скорректировать формы.

«Ложиться под нож совершенно не обязательно, — считает специалист. —  Кроме того, Алла Борисовна, возможно, проколола курс витаминов. Это прекрасно разглаживает морщины — по крайней мере, неглубокие. Если же она все-таки решится на какую-либо операцию, то могу сказать вот что. У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма. Если оно допускает возможность хирургического вмешательства, то нет никаких препятствий!»

Как писали «ФАКТЫ», на днях Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер