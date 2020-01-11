"Тысяча слов восхищения": Галкин удивил снимком помолодевшей Пугачевой (фото)

Шоу-бизнес

Несмотря на подозрения недоброжелателей в использовании фотошопа, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников своим великолепным внешним видом.

Об этом говорит и недавнее фото, которое разместил супруг певицы Максим Галкин в своем Instagram в пятницу, 10 января.

«Семейный поход в кино», — подписал снимок со своей женой Аллой Пугачевой и своими 6-летними двойняшками Гарри и Лизой Максим Галкин, снабдив его хэш-тегом #семья.

Поклонники пришли в восторг от «дружной семейки» и внешнего вида Аллы Борисовны.

«Молодцы!», «Все такие пушистые, кудрявые-Красота», «Симпатяги», «Красивые!», «И всё-таки, дай бог каждой женщине выглядеть так великолепно как Алла Пугачева, браво!!!», «Какая красивая и счастливая семья», «Тысяча слов восхищения», «Чудесная семья!!!», «Вау! Какие красивые!», «А мамочка Аллочка вообще Суперррр! Красавица Наша народная Любимица! «Обожаем Вас всех! Тысяча слов восхищения», «Алла Борисовна совсем не стареет, а детки вообще супер», — пишут фанаты.

На снимке Алла Пугачева действительно демонстрирует новый имидж: стильные джинсы, утепленная джинсовка цвета кофе с молоком, яркий маникюр и эффектная красная оправа для очков.

Между тем, ранее в беседах с представителями СМИ Примадонна объясняла, что она умеет подать свой образ так, что все будут ошибочно думать, что она сделала пластику.

«Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, — рассказывала в беседе с „Комсомолкой“ Алла Борисовна. — Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику», — рассказывала 70-летняя звезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева рассказала, что похудела не просто так — стать стройной и удерживать результат звезде помог отказ от соли. Она перестала есть соленое, сладкое и делает раз в неделю разгрузочный день. Кроме того, диетологи уверены, что Пугачева отказалась от продуктов, которыми многие злоупотребляют, и выбрала бессолевое питание.

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