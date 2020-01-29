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Происшествия

Мужчина устроил жуткий погром в храме в центре Харькова: в сеть попало видео

9:02 29 января 2020 179
Погром в храме Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео из Харькова, на котором запечатлен разгром, который устроил мужчина в местном храме Жен-мироносиц. Ранее в Одессе депутат и его брат, запрещенный в служении священник, избили прихожанина.

Видео в Telegram опубликовал ресурс «ХС.Харьков». «Парнишку попутал бес и он начал громить иконы и церковные подсвечники. Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице в храме Александра Невского настоятель снял купол с церкви. Это произошло после того, как с общиной расторгли договор об аренде помещения.

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