Мир

Если хозяин ленивый: собака ежедневно самостоятельно ездит на автобусе в парк и обратно (фото)

В сети стала вирусной история собаки по кличке Эклипс, которая проживает в Сиэтле. Собака ежедневно самостоятельно выходит из дома, садится в автобус и едет на прогулку в парк, где обычно гуляют псы со своими владельцами. Поиграв там в свое удовольствие пару часов, Эклипс, помесь мастифа и лабрадора, возвращается на автобусе домой. К ее ошейнику прикреплен проездной. Как сообщает издание The Mirror, водители и постоянные пассажиры уже хорошо знают Эклипс и радуются ее появлению.

Все началось после того, как хозяин Эклипс Джефф Янг задержался с посадкой в автобус, желая докурить сигарету. Нетерпеливая собака села в автобус сама, не дожидаясь хозяина. и уехала без него. И с тех пор проявляет полную независимость. Джеффа это вполне устраивает — его любимица всегда вовремя приходит домой.

Все водители на этом маршруте останавливаются при виде Эклипс и подбирают ее, а затем высаживают в нужном месте и открывают двери сами — если собака иногда забывает нажать на кнопку «стоп».

Пассажиры стараются приласкать Эклипс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в погоне за белкой собака занялась паркуром и прославилась.

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