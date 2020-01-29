24.56 / 24.83 26.95 / 27.36
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Если хозяин ленивый: собака ежедневно самостоятельно ездит на автобусе в парк и обратно (фото)

9:03 29 января 2020 144
Эклипс в автобусе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стала вирусной история собаки по кличке Эклипс, которая проживает в Сиэтле. Собака ежедневно самостоятельно выходит из дома, садится в автобус и едет на прогулку в парк, где обычно гуляют псы со своими владельцами. Поиграв там в свое удовольствие пару часов, Эклипс, помесь мастифа и лабрадора, возвращается на автобусе домой. К ее ошейнику прикреплен проездной. Как сообщает издание The Mirror, водители и постоянные пассажиры уже хорошо знают Эклипс и радуются ее появлению.

Все началось после того, как хозяин Эклипс Джефф Янг задержался с посадкой в автобус, желая докурить сигарету. Нетерпеливая собака села в автобус сама, не дожидаясь хозяина. и уехала без него. И с тех пор проявляет полную независимость. Джеффа это вполне устраивает — его любимица всегда вовремя приходит домой.

Все водители на этом маршруте останавливаются при виде Эклипс и подбирают ее, а затем высаживают в нужном месте и открывают двери сами — если собака иногда забывает нажать на кнопку «стоп».

Пассажиры стараются приласкать Эклипс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в погоне за белкой собака занялась паркуром и прославилась.

Читайте также: Вечно «сердитая» собака стала интернет-сенсацией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер