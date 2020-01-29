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В Украине школы массово закрывают на карантин
Из-за резкого роста количества заболевших ОРВИ, в украинских школах и детских садах продолжают объявлять карантин.
Так, управление по вопросам науки и образования Бориспольского горсовета сообщило, что в учреждениях общего среднего образования Борисполя уроки приостановлены с 29 января по 7 февраля 2020 года. «Учреждения дошкольного и внешкольного образования продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.
А «Укринформ» сообщает о приостановке уроков в 18 школах Сум. «С 29 января в двух учебных заведениях занятия прекращены полностью. В школе № 1 карантин продолжится до 31 января, в классической гимназии уроки не будут проводиться 29−30 января. Тут количество заболевших гриппом и ОРВ достигло 20 процентов. Еще в 16 школах на карантин пошли отдельные классы. Таких по городу насчитывается 85», — рассказали в отделе образования горсовета Сум.
В то же время «Мариуполь Сити» информирует, что с четверга, 30 января, учебный процесс будет приостановлен во всех школах города из-за высокого уровня заболеваемости детей. Срок окончания карантина пока что не известен — до улучшения эпидемиологической ситуации. Издание напоминает, что по состоянию на 28 января на лечении находились 5313 мариупольских школьников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики предупреждали, что в Украину пришел грипп, который может за несколько дней вызвать пневмонию.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..