Грипп атакует: украинские школы массово закрывают на карантин

Украина

В Украине резко возрос уровень заболеваемости ОРВИ. Из-за гриппа во многих областях закрывают на карантин школы и детские сады.

Так, в Житомире все школы и детсады закрыли с 27 января по 5 февраля.

В Одессе с 28 января на 2 недели на карантин закрывают все школы города. В детских садах дети уйдут на карантин, если количество больных детей превысит 20%. За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8%.

В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля.

В Донецкой области в 59 школах полностью остановлено обучение, в 9 школах — частично. Полностью закрыли на карантин школы в Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично — в Мариуполе и Краматорске.

В Сумской области обучения временно остановили в 15 школах области. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах и в городах Сумы и Лебедин.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Волынской области в 7 школах остановили обучения. На карантин отправили учеников школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов.

В Ровенской области обучения остановили в 39 школах и 2 детских садах. За прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ).

В Бердянске Запорожской области с 25 по 31 января закрыли на карантин все школы и внешкольные учреждения. Также обучение остановили в 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

Ранее сообщалось, что в Днепре от гриппа умер ребенок. С начала эпидемического сезона в Украине уже зарегистрировали 11 смертей вследствие гриппа. Никто из жертвах не был вакцинирован.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter