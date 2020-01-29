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В Одессе столкнулись пять машин: момент ДТП попал на видео
Утром в среду, 29 января, в Одессе на Объездной дороге столкнулись пять автомобилей. Ранее на трассе Одесса — Киев столкнулись 11 транспортных средств, в том числе и автобус.
Видео момента столкновения автомобилей между Двумя столбами и Клеверным мостом выложил ресурс «Х…я Одесса».
Делятся видео и одесские водители.
А издание Odessa.online, опубликовав фото с места ДТП, уточнило, что столкнулись две Toyota, «ВАЗ», Mazda и Nissan. По предварительной информации, пострадавших в этом масштабном дорожно-транспортном происшествии нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Уманью на трассе Киев-Одесса столкнулись Lexus и фура — погибли два человека — граждане России.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!