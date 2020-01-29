Происшествия

В Одессе столкнулись пять машин: момент ДТП попал на видео

Утром в среду, 29 января, в Одессе на Объездной дороге столкнулись пять автомобилей. Ранее на трассе Одесса — Киев столкнулись 11 транспортных средств, в том числе и автобус.

Видео момента столкновения автомобилей между Двумя столбами и Клеверным мостом выложил ресурс «Х…я Одесса».

Делятся видео и одесские водители.

А издание Odessa.online, опубликовав фото с места ДТП, уточнило, что столкнулись две Toyota, «ВАЗ», Mazda и Nissan. По предварительной информации, пострадавших в этом масштабном дорожно-транспортном происшествии нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Уманью на трассе Киев-Одесса столкнулись Lexus и фура — погибли два человека — граждане России.

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