24.63 / 24.90 27.02 / 27.43
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе столкнулись пять машин: момент ДТП попал на видео

12:16 29 января 2020 194
ДТП в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в среду, 29 января, в Одессе на Объездной дороге столкнулись пять автомобилей. Ранее на трассе Одесса — Киев столкнулись 11 транспортных средств, в том числе и автобус.

Видео момента столкновения автомобилей между Двумя столбами и Клеверным мостом выложил ресурс «Х…я Одесса».

Делятся видео и одесские водители.

А издание Odessa.online, опубликовав фото с места ДТП, уточнило, что столкнулись две Toyota, «ВАЗ», Mazda и Nissan. По предварительной информации, пострадавших в этом масштабном дорожно-транспортном происшествии нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Уманью на трассе Киев-Одесса столкнулись Lexus и фура — погибли два человека — граждане России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

монета в честь Захарченко

Как раз на одну зарплату: в Донецке высмеяли новую монету в честь бывшего главаря "ДНР" Захарченко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер