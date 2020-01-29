Жена принца Чарльза герцогиня Камилла станцевала еврейский танец (видео)

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Жена принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуольская, у которой объявился «внебрачный сын», посетила город Банбери в графстве Оксфордшир. 72-летняя Камилла нанесла визит в местный филиал Королевской добровольческой службы — организации, которая помогает пожилым людям, нуждающимся в эмоциональной поддержке.

Как сообщает издание Daily Express, жена наследника престола, которая занимает пост президента службы, побывала на занятиях танцевального кружка, где вместе с его участниками (самому старшему из которых было 92 года) станцевала традиционный еврейский танец. Пенсионеры поддались очарованию Камиллы и пришли от нее в полный восторг. Как и пользователи сети, которые писали, что она «показала, что такое быть настоящим членом королевской семьи».

Camilla was taking part in the Israeli circle dance with members of the International Dance Class — the oldest member is 92 years young! pic.twitter.com/BpTYtpwqNZ — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 29, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон надела джинсы и поработала официанткой в детском саду.

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