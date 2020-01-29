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Жена принца Чарльза герцогиня Камилла станцевала еврейский танец (видео)

17:11 29 января 2020 177
Камилла танцует
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жена принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуольская, у которой объявился «внебрачный сын», посетила город Банбери в графстве Оксфордшир. 72-летняя Камилла нанесла визит в местный филиал Королевской добровольческой службы — организации, которая помогает пожилым людям, нуждающимся в эмоциональной поддержке.

Как сообщает издание Daily Express, жена наследника престола, которая занимает пост президента службы, побывала на занятиях танцевального кружка, где вместе с его участниками (самому старшему из которых было 92 года) станцевала традиционный еврейский танец. Пенсионеры поддались очарованию Камиллы и пришли от нее в полный восторг. Как и пользователи сети, которые писали, что она «показала, что такое быть настоящим членом королевской семьи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон надела джинсы и поработала официанткой в детском саду.

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