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Жена принца Чарльза герцогиня Камилла станцевала еврейский танец (видео)
Жена принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуольская, у которой объявился «внебрачный сын», посетила город Банбери в графстве Оксфордшир. 72-летняя Камилла нанесла визит в местный филиал Королевской добровольческой службы — организации, которая помогает пожилым людям, нуждающимся в эмоциональной поддержке.
Как сообщает издание Daily Express, жена наследника престола, которая занимает пост президента службы, побывала на занятиях танцевального кружка, где вместе с его участниками (самому старшему из которых было 92 года) станцевала традиционный еврейский танец. Пенсионеры поддались очарованию Камиллы и пришли от нее в полный восторг. Как и пользователи сети, которые писали, что она «показала, что такое быть настоящим членом королевской семьи».
Camilla was taking part in the Israeli circle dance with members of the International Dance Class — the oldest member is 92 years young! pic.twitter.com/BpTYtpwqNZ— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 29, 2020
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