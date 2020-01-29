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У королевы Елизаветы II есть личный iPad и тайный аккаунт на Facebook (фото)

Как стало известно, 93-летняя британская королева не отстает от жизни, несмотря на свой почтенный возраст. Издание The Sun сообщает, у Елизаветы II имеется тайный личный аккаунт в соцсети Facebook. Но никто за пределами дворца не знает, сколько у Ее Величества «друзей», посвященных в ее секрет.

Кроме того, у королевы есть смартфон, который защищен всеми возможными современными методами от прослушек и взламывания. А также собственный iPad.

Ее Величество умеет не только звонить и принимать звонки, но и отправлять SMS. Обучением королевы занимались эксперты, а также ее старшие внуки — дети принцессы Анны Питер Филлипс и Зара Тиндолл. Иногда бабушке давал советы еще один ее внук — принц Гарри, который теперь переселился в Канаду вместе с женой Меган Маркл.

Елизавета и принц Гарри

О том, чтобы королевский телефон был всегда подзаряжен, заботится Анджела Келли — персональная помощница и портниха Елизаветы.

Чаще всего королева разговаривает по мобильному телефону со своей дочерью Анной и менеджером королевских скачек Джоном Уорреном.

95-летний муж королевы принц Филипп освоил современные технологии даже намного раньше своей венценосной супруги. И вовсю ими пользуется.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета приняла решение по Brexit.

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