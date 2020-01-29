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Украина

"Новороссия" возвращается: Путина заподозрили в подготовке новой атаки на Украину

13:10 29 января 2020 369
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года сделал заявление, которое свидетельствует о «благоприятной ситуации» для реализации его планов по установлению контроля над Украиной и Беларусью.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил экс-советник Путина Андрей Илларионов. «Путин в очередной раз напомнил о том, что его имперские аппетиты никуда не делись, во время так называемой большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года, когда он внезапно заговорил о якобы принадлежащем России украинском Причерноморье», — отметил он и добавил, что в предыдущий раз об этом регионе хозяин Кремля упоминал почти шесть назад, используя термин «Новороссия».

Андрей Илларионов считает, молчание Путина, которое он хранил с 17 апреля 2014 года, связано с тем, что на пути реализации этого плана возникли препятствия.

«То, что он снова заговорил об этом сейчас, свидетельствует о том, что, с его точки зрения, сегодня сложилась более благоприятная ситуация для реализации его планов по установлению контроля над Беларусью и над Украиной. Получается, что, с его точки зрения, ситуация декабря 2019 года аналогична ситуации апреля 2014-го, когда, напомню, в Украине еще не было избранного президента», — отметил Андрей Илларионов и добавил: «Путин полагает, что геополитические условия теперь, как минимум, настолько же благоприятны для него, насколько они были таковыми тогда».

Полный текст интервью Андрея Илларионова читайте на сайте «ФАКТОВ».

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