Стоит носить уже сейчас: названы тренды парижской Недели высокой моды (фото)

Стиль жизни

В Париже завершилась Неделя высокой моды, отразившая настроения знаменитых кутюрье и их видение ближайшего будущего. Правда, наряды, которые были показаны на многочисленных дефиле придутся по вкусу, скорее, знаменитостям и людям публичным. Шифон, кружева, перья, неон и металл — все это и в большом количестве можно смело надевать на светские вечеринки, балы и пафосные приемы. И тем не менее парижские показы от кутюр предваряют мировые недели моды, которые стартуют уже в начале февраля и задают основные направления в моде на ближайшие полгода. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» фэшн-эксперт и режиссер программ о моде Светлана Лищинская рассказала о самых ярких образах парижских показов, назвала главные тренды Недели высокой моды и посоветовала, что из увиденного в Париже стоит носить уже сейчас.

— В мире моды существует такое понятие как стрит-стайл, — говорит Светлана. — Это мода, которую мы можем видеть на улице, сталкиваясь с ней каждый день и впитывая ее новинки. Поэтому Неделя высокой моды в Париже — это не только показы знаменитых кутюрье, но и наряды гостей, которые привлекали не меньшее внимание фэшн-экспертов и отражали самые последние модные тренды.

Единственное, надо помнить, что стрит-стайл — понятие очень переменчивое. Сегодня вещь может быть на пике популярности, а завтра навсегда исчезнуть из гардероба модниц.

— Например?

— Скажем, два сезона назад были очень модными длинные полоски ткани или шнурки, которые пришивались по внешней стороне пальто, платья или рукава. Они могли быть однотонными, цветными или с надписью. Это был микротренд, который удержался на плаву буквально пару месяцев. Но обладательницы подобного наряда недолго чувствовали себя на самом пике моды. Кстати, этот микротренд сейчас трансформировался на парижской Неделе моды в виде бахромы, которая украшала не только сумки, но и юбки, платья и плащи.

— Что сейчас можно назвать микротрендом?

— Полагаю, им могут оказаться миниатюрные сумочки, пик популярности которых пришелся на осень минувшего года. Это аксессуар размером восемь на десять сантиметров дизайнеров бренда Jacquemus (на фото в заголовке), в который не может поместиться даже губная помада! Такие микросумочки достаточно быстро завоевали любовь модниц по всему миру, а сейчас их варианты приобретают уже немного большие размеры. Мода все чаще отдает предпочтение более практичным и удобным вещам. Поэтому в коллекциях вновь появились любимые многими шопперы.

— Какие основные тренды сезона были показаны в Париже?

— Что касается показов, то знаменитые дома моды представили коллекции от кутюр, а это значит, не для повседневной жизни. Самым ярким стало шоу Жана-Поля Готье, посвященное его пятидесятилетию, которое заявлено как последнее. Это было грандиозное зрелище — подиум на сцене театра, в зале — сплошь знаменитости. Кстати, именно гости модных показов, часто становятся главным объектом для поиска новых тенденций. Известно, что уже несколько лет подряд уличная мода имеет тенденцию переходить на подиумы.

Среди новых трендов, заявленных в Париже, черные тренчи, тенниски-поло, возвращение свитшотов и джинсовых юбок. Причем юбки должны быть длиной по щиколотку. Свитшоты вновь завоевали модный подиум, и дизайнеры предлагают носить их с кружевными юбками, цветочными платьями и широкими брюками. Что касается теннисок-поло, то и им нашлось место на показах высокой моды — надетые поверх рубашек, платьев с длинными рукавами и свитеров.

— В чем приходили гости модных показов?

— Любовь Парижа к сдержанной классике чувствовалась во всем. Никто из гостей не позволил себе какой-то вольности и уж, конечно, не ударил в грязь лицом. Ума Турман и Наталья Водянова выбрали наряды в черном цвете. Известная парижская модель Жанна Дамас — джинсы и топ с глубоким вырезом.

Кстати, сексуальность — одно из направлений моды нынешней весной. Актуальны юбки с запахом и блузы с очень глубоким V-образным вырезом. По-прежнему в моде белая обувь и панамы. Кстати, теперь их могут носить и мужчины. Объемные пиджаки, словно снятые с вашего кавалера, переживают пик популярности. Как и брючные костюмы. В этом сезоне их можно дополнить еще и жилетом.

— Какие принты будут в моде?

— Приветствуется любая черно-белая полоска и клетка. Такой рисунок может быть на рубашке, платье или даже пальто. Цвет сезона — глубокий синий, поэтому смело покупайте любые вещи этого оттенка.

Актуальны и платья цвета фуксии, как в коллекциях Валентино и Марни. В моде все животные принты — зебры, коровы, змеи, леопарда.

А вот серебра и золота стало гораздо меньше, они уступили место неоновым оттенкам. Джинсовая ткань продолжает удерживать свои позиции. Образ сезона — тотальный деним: плащ, рубашка и брюки.

— Какие аксессуары будут на пике моды весной?

— Весна — это время солнцезащитных очков! Их можно подбирать всевозможных форм — от больших квадратных до узких, в стиле конца восьмидесятых — что больше подходит вашему типу лица.

По-прежнему в моде крупные аксессуары — серьги, клипсы и цепи. Шелковые платки на голову и шею. Бусы из искусственного жемчуга и тонкие цепочки, которые стоит носить сразу по несколько и разной длины.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Светлана Лищинская назвала антитренды, от которых стоит избавиться, если вы хотите выглядеть стильно.

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