Украинцы назвали Зеленского главным двигателем реформ: результаты свежего соцопроса

Украина

Украинцы, ранее назвавшие президента Украины политиком 2019 года, считают Владимира Зеленского «главным двигателем реформ».

Об этом свидетельствую данные социсследований, которые провел фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

Также к основным «двигателям» причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии «Слуга народа» (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%). А самыми серьезными «тормозами» — олигархов (51%) и бюрократию с чиновниками (43%).

В фонде отмечают, что по сравнению с 2019 годам представления украинцев о «двигателях реформ» изменились — с 24 до 60 процентов выросли надежды на главу государства и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%). В то же время страны Запада, МФВ и Всемирный банк потеряли позиции — с 24 до 12%.

Исследования проводились с 6 по 11 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев.



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