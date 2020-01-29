Лесю Никитюк поздравляют с беременностью: фото живота

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, как борется с лишним весом, взбудоражила сеть фото с большим животиком.

«Не повезло с фигурой, повезло с подругой. Отмечай подругу, которую вечно пучит», — подписала она пляжный снимок, на котором ее подруга также показывает «беременный живот».

Поклонники Леси уже начали поздравлять ее с беременностью и спрашивать, когда роды.

«Вауу, кого ждёшь девочку или мальчика?», «Вы беременна?», «Сколько месяцев? У вас будет мальчик или девочка? Я так за вас рад», — пишут комментаторы.

Отметим, что «подругой, которую вечно пучит» оказалась участница шоу «Холостяк-5» и певица Лия Ли (Коцяр).

Напомним, что Леся Никитюк в интервью «ФАКТАМ» рассказала, как над ней издевались в школе.

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