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«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
В среду, 29 января, в Манчестере на стадионе «Этихад» пройдет ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
В первом поединке, который прошел 7 января, подопечные Хосепа Гвардиолы на «Олд Траффорд» одержали убедительную победу — 3:1 (Бернарду Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39, в свои ворота — Рашфорд, 70), максимально приблизив себя к выходу в финал.
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии «МанСити» ведет борьбу за второе место с «Лестером» (у «горожан» — 51 очко, у «Лестера» — 48), отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 баллов. Что касается «МанЮнайтед», то «красные дьяволы» цепляются за пятую строчку, дающую право выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, — правда, такое же количество очков, как у «манкунианцев» (по 34), также набрали «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».
За голами матча в режиме онлайн (начало — в 21:45) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Зинченко забил шикарный гол за «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии против «Порт Вэйла».
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