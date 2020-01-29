Украина

В сети сообщили о гибели в Ливии российского наемника, отметившегося на Донбассе

В Ливии погиб российский наемник, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, и, в частности, принимал участие в боях за Миус и штурме Дебальцево.

Об этом сообщает «Радио Свобода», проанализировавшая сообщения и фотографии в социальных сетях. Так, 27 января «Имперский легион» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что за два последних месяца в Ливии погиб уже «второй легионер» — некий Владимир.

Один из лидеров «Русского имперского движения» Вадим Васильев утверждает, что у погибшего «Володи» была кличка «Морпех», и что он «пришел с пополнением в „Имперский Легион“ в канун Нового 2015 года».

Журналисты выяснили, что в аккаунте Васильева есть несколько фотографий, сделанных во время войны на востоке Украины в 2015—2016 годах. В том числе и убитым наемником — как выяснилось, Владимиром Скопиновым — на фото он крайний слева.

Сообщается, что до 2015 года Скопинов был полицейским в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские медиа писали, что в Ливии погибли десятки российских наемников из ЧВК «Вагнера», воевавшие до этого на Донбассе.

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