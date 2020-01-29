Погром в харьковском храме: открылись новые подробности о странном хулигане

Происшествия

Мужчина, который 28 января устроил дебош в одном из храмов Харькова, имеет проблемы с психикой.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, 34-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей — в октябре 2018 года недалеко от таможенного поста «Гоптовка» он угрожал подорвать себя в такси.

«Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план „Гром“. После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику», — сообщили в полиции и добавили, что тогда мужчину госпитализировалив специализированную психиатрическую больницу.

Что же касается нынешнего инцидента, то прибывшие на место происшествия полицейские вызвали медиков, которые доставили дебошира в одно из лечебных учреждений Харькова. Информация о погроме в храме внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кстати, после случая возле таможенного поста было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. А 25 января 2019 года следствие было завершено и дело передали в суд. Его рассмотрение все еще продолжается.

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