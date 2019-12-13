В Киеве один неадекватный мужчина нападает на женщин, а другой гоняется за прохожими с ножом

Происшествия

На столичном жилмассиве Русановка неадекватный мужчина бьет незнакомых женщин. Он подходит к своим жертвам на улице и, не говоря ни слова, может ударить кулаком в спину или ногой в живот. Делает это средь бела дня на глазах у десятков свидетелей. В некоторых случаях пострадавшие спасались бегством, в некоторых — за них заступались случайные прохожие. Известно как минимум о пяти пострадавших, обратившихся по этому поводу в полицию. И хотя очевидно, что агрессивный мужчина представляет угрозу для общества, суд отпустил его под личное обязательство. Тем временем в Киеве возле корпусов Национального технического университета «КПИ» другой неадекватный мужчина с ножом преследует людей. Мужчину задержали, но уже через три часа отпустили, мотивируя это тем, что травм он никому не нанес, поэтому и обвинять его не в чем. На следующий день агрессивного мужчину опять видели на улицах Киева — и снова в неадекватном состоянии. Аналогичный случай неделю назад произошел во Львове. Там задержали 25-летнего парня, который «просто так» избивал женщин на улицах. На одну из своих жертв напал прямо на проезжей части, сильно ударил и оставил там лежать. Потерпевшие подозревают, что мужчина психически болен. Почему потенциально опасные для общества люди в каждом из этих случаев оказались на свободе? «ФАКТЫ» выясняли, какие меры могут и должны предпринять правоохранители, если человек психически болен.

«Меня спасло появление прохожих, которые спугнули сумасшедшего»

«Русановского сумасшедшего» (именно так его назвали в соцсетях) задержали в конце ноября — после того, как он напал на женщину на улице Энтузиастов. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения. Мужчина шел навстречу своей жертве. А поравнявшись с ней, неожиданно стал бить ее ногой в живот. Он явно собирался продолжить избиение, но, увидев поблизости двух прохожих, быстро ушел.

— Появление прохожих меня спасло, — рассказала «ФАКТАМ» пострадавшая Алена. — Они спугнули сумасшедшего. Я видела этого человека впервые в жизни. Он напал на меня около половины пятого вечера, когда я направлялась в детский садик за ребенком. Помню, навстречу мне шла пожилая женщина с маленькой девочкой. Он шел за ними. Поравнявшись со мной, набросился на меня! Трижды ударил ногой. Первый раз — в живот. Было больно, но, вероятно, удар смягчили теплая куртка и два свитера — в тот день я очень тепло оделась. Второй удар был по бедру — там остался большой синяк. Третий раз — снова в живот… Набрасываясь на меня, он бормотал что-то невнятное. Не разобрала ни одного слова. Резко отскочила в сторону, еле удержавшись на ногах. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не закричали двое мужчин, которые все это видели. Нападающий испугался. Остановился, начал пятиться, а потом убежал.

Я не могла понять, что это было. Совершенно незнакомый человек просто так набросился на меня на улице! Он не преследовал цель меня ограбить. Избил и убежал. Позже мне рассказали, что этот человек — сумасшедший. На Русановке его, оказываеся, хорошо знают. Когда обратилась в полицию, выяснилось, что таких пострадавших, как я, еще как минимум четверо. Некоторых он избил еще в августе. Одну женщину этот сумасшедший чуть не задушил, другой повредил позвоночник. Выходит, после тех летних нападений его никто не взял под стражу или хотя бы под домашний арест.

— Этому человеку 38 лет. Он живет на Русановке, недалеко от памятника Гоголю, — продолжает еще одна потерпевшая Людмила. — Его мама, которая тоже там проживает, утверждает, что сын давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. С каким именно диагнозом, не говорит. По словам женщины, на учете состоит и ее старший сын. Вроде как двадцать лет назад оба брата пытались покончить с собой, и с тех пор у них проблемы с психикой. Мать утверждает, что ничего не может сделать: дескать, сын отказывается лечиться, а принудительно его никто госпитализировать не может, так как он совершеннолетний и дееспособный.

Он напал на меня 24 августа, в День независимости. Точное время не помню: с 10 до 11 утра. Мы с подругой разговаривали на улице. Мужчина шел мимо. Ни с того ни с сего подошел ко мне и одним ударом сбил с ног. Сильно ударил рукой по спине. Второй раз, очевидно, целился в голову, но попал в шею (прошло уже четыре месяца, а шея до сих пор болит и не поворачивается вправо). Когда я уже лежала на земле, он спокойно посмотрел мне в глаза. И как ни в чем не бывало пошел дальше. Даже не убегал. Мне на помощь бросились шокированная подруга и парень с девушкой, которые шли мимо. От боли я не могла пошевелиться. Просила их не поднимать меня — испугалась, что может быть поврежден позвоночник… Мы вызвали полицию.

«Он сам в подробностях рассказал полиции, как душил женщину»

— Вы раньше видели нападавшего?

— Его лицо показалось мне знакомым, — говорит Людмила. — Наверное, когда-то видела его на улице (теперь уже знаю, что он целыми днями бродит по Русановке). А парень с девушкой, которые видели случившееся и пытались мне помочь, сразу его узнали. Парень сказал: «Так это же Андрюша, мой сосед. Его тут многие знают». Оказалось, знают именно как неадекватного человека, который может просто так напасть на прохожего. Причем нападает именно на женщин, и, что интересно, все эти женщины (я потом увидела других жертв) чем-то напоминают его мать. В тот день, 24 августа, у него был целый рейд по Русановке. Он избил четверых. Одну женщину чуть не задушил.

Пострадавшие от «русановского сумасшедшего» теперь боятся по вечерам выходить на улицу. Стоп-кадр «1+1»

Людмила рассказала, что тогда, 24 августа, неадекватного мужчину задержали. В тот же день состоялось опознание.

— Он не отрицал своей вины, — говорит Людмила. — Сам в подробностях рассказал полиции, как душил одну из женщин. Создавалось впечатление, что никаких процессуальных действий он не боится. Что на допросах, что на воспроизведении вел себя спокойно и даже безразлично.

У некоторых женщин остались ушибы и синяки. У Людмилы проблемы намного серьезнее: в позвоночнике вылетели диски, повреждена шея. Она до сих пор проходит реабилитацию. Еще тогда в полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Неадекватному мужчине объявили о подозрении. Но почему же он оказался на свободе и в ноябре совершил аналогичное преступление? Оказалось, суд отпустил его под личное обязательство.

— По факту хулиганских действий мы начали уголовное производство, объявили правонарушителю о подозрении, а суд отпустил его под личное обязательство, — коммментирует ситуацию начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин. — В дальнейшем по решению суда мужчину направили на прохождение психиатрического обследования, по результатам которого стало известно, что он не может осознавать свои действия. Вместе с тем следователи по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 4 обратились в суд с ходатайством о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

— Не понимаю, как суд мог отпустить под личное обязательство человека, который явно опасен для общества?! — возмущается потерпевшая Алена. — Очевидно, что, если бы его не отпустили, я не пострадала бы. Но получилось, что дождались еще одного нападения.

Не знают, чего ждать, и жители улицы Полевой в Соломенском районе Киева, где неадекватный мужчина с ножом преследует прохожих. Он пока никого не зарезал, но преследования не прекращает. Полицейские его задержали, а через несколько часов отпустили. Местные жители теперь боятся по вечерам выходить на улицу.

Мужчину, который ходил за людьми с ножом, задержали, но уже через три часа отпустили, мотивируя это тем, что травм он никому не нанес. Стоп-кадр «1+1»

— На Полевой мало домов, поэтому почти все соседи друг друга знают, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Анна. — Этого человека здесь раньше никто не видел. Он появился неделю назад. В половине пятого вечера я шла по улице. Была в капюшоне и не заметила, что за мной кто-то идет. Остановилась, чтобы набрать номер телефона, и вдруг услышала странный хрип. Обернулась и увидела человека. Он пристально на меня смотрел, у него в руке был нож. Стал подходить ко мне вплотную. Я ужасно испугалась. «Почему ты за мной идешь?! — закричала. — Что ты хочешь?» Он стал бормотать что-то несуразное. Говорил: «Все, что я умею… Давай…» И опять пошел на меня с ножом. Я отступала и продолжала на него кричать. Он смотрел на меня все тем же безумным взглядом и кивал головой.

Тут появился еще один прохожий. «Мужчина, это не ваш друг?» — закричала я, чтобы привлечь его внимание. Прохожий что-то ответил, и мужчина с ножом пошел за ним. Он ни на что не реагировал — держал перед собой лезвие и шел, как зомбированный. Не знаю, что бы он сделал, если бы люди его не остановили.

Анна и несколько других прохожих вызвали полицию.

— Патрульные полицейские сразу узнали этого человека, — уверяет Анна. — Оказалось, они его уже задерживали. Буквально день назад он бегал по улице голым. Возможно, мужчина психически болен. Но, как мы поняли, проверять это никто не стал. Через несколько часов после задержания его отпустили, и он опять ходил по району! Позже его заметили и в районе Отрадного. А в полиции наши заявления приняли, но дали понять, что расследовать это дело никто не будет. Мол, он же никому не причинил вреда, значит, и повода что-либо ему предъявлять нет. Иными словами, приходите, когда вас убьют или порежут.

«Для принудительной госпитализации существует определенный механизм»

В полиции действительно говорят, что состава преступления в действиях мужчины нет, ведь он ни на кого не нападал. Мужчина рассказал полицейским, что нож нашел на улице и якобы никого не трогал.

— С этим человеком проведут профилактическую беседу участковые полицейские, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе полиции Киева. — Женщина, которая написала по этому поводу заявление в полицию, указала, что этот человек просто шел по улице с ножом. Она не говорила, что он угрожал ей убийством. Соответственно, состава преступления в его действиях нет.

В полиции подтвердили, что за день до этих событий патрульные уже задерживали этого мужчину. Он ходил в одних трусах по улице. Полицейские отвезли его в медицинское учреждение, но он оттуда ушел.

Тем не менее опасения местных жителей, которые теперь боятся выходить на улицу, вполне обоснованны. Это подтверждают похожие случаи, о которых в свое время писали «ФАКТЫ». Например, в Днепровском районе Киева в июле 2019 года 60-летнюю женщину, которая купалась в Русановском канале, едва не утопил психически больной человек. Женщина осталась жива только благодаря тому, что хорошо плавает и смогла несколько минут продержаться под водой. После этого парень, пытавшийся ее утопить, ходил по проезжей части голый. Это дело уже рассматривает Днепровский райсуд Киева, а подозреваемый находится в психиатрическом учреждении.

Возможно ли принудительно госпитализировать человека, если он представляет опасность?

— На госпитализацию в психиатрический стационар, как и в любое другое медицинское учреждение, человек должен дать согласие, — объясняет заместитель главного врача Киевской городской психоневрологической больницы имени Павлова Михаил Игнатов. — Однако в некоторых случаях человека можно госпитализировать принудительно.

Это возможно, если человек представляет опасность для себя и окружающих и страдает тяжелым психическим расстройством или если он не может удовлетворять свои жизненные потребности (например, страдающая слабоумием бабушка, которая может потеряться, замерзнуть). Если же человек нападает на людей или ходит за ними с оружием, очевидно, что он представляет опасность. Люди, которые это заметили или пострадали, должны обратиться в полицию. Для принудительной госпитализации существует определенный механизм.

Если приехавшие на вызов полицейские замечают у человека признаки психического расстройства, они должны позвонить в скорую и вызвать психиатрическую бригаду. Человека привезут в больницу, осмотрят. Если же и врач увидит у него признаки тяжелого психического расстройства, он даст заключение, и соответствующие материалы полиция должна направить в суд. Это делается быстро, в течение суток. И только суд может дать согласие на принудительную госпитализацию. Когда правоохранительные органы работают четко и слаженно, описанная мною процедура, как правило, реализуется.

— В случае с «русановским сумасшедшим» было иначе. Ему еще в августе объявили о подозрении в хулиганстве, после чего суд отпустил его под личное обязательство и он оказался на свободе. Суд мог принять другое решение?

— Да. Статья 508 Уголовного процессуального кодекса Украины предполагает, что во время досудебного следствия заведомо психически больной человек вместо ареста и какой-либо другой меры пресечения может быть помещен в психиатрическое учреждение. Здесь произошло иначе, но, не зная нюансов конкретно этого дела, не могу его комментировать.

— Мать этого мужчины говорит, что сын давно страдает психическим заболеванием и она «ничего не может с этим сделать». Так ли это? Что могут сделать люди, если их родственник очевидно страдает психическим расстройством, но отказывается лечиться?

— Нужно пробовать его уговорить. Когда никакие уговоры не помогают, а человек представляет реальную опасность (может нанести кому-то травмы или, например, поджечь дом), его родственники могут обратиться с письменным заявлением в психоневрологический диспансер. И в заявлении на имя руководителя диспансера указать, почему человек, которого необходимо госпитализировать, представляет опасность. Если это будет обоснованно, врач может обратиться в суд, чтобы там приняли решение о принудительном медицинском осмотре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Житомире неадекватный мужчина напал на женщину с младенцем на руках и начал ее бить, в том числе ногами (видео 18+). А в Киевской области полицейские едва не стали жертвами психически неуравновешенного гражданина, который забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в правоохранителей.



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