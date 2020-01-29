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Водителей автобуса Луцк — Киев, высадивших волонтеров ночью посреди трассы, уволят
Компания-организатор автобусных рейсов сообщением Луцк-Запорожье Winew отстранила от должности водителей, высадивших посреди ночи из автобуса парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат. Напомним, ехавшие в Киев женщины потребовали выключить транслируемый в салоне российский сериал. Об этом перевозчик сообщил в Facebook.
«Принято решение о немедленном отстранении водителей и готовится приказ об их увольнении при возвращении из командировки», — говорится в сообщении.
Также в компании отчитались, что вернули волонтерам деньги за неиспользованную поездку, а водители извинились перед ними по телефону.
Кроме того, перевозчик начал служебное расследование, которое должно установить, откуда в автобусе появилась флешка с русскоязычными фильмами.
В комментарии один из пользователей счел принятые компанией меры недостаточными и призвал лишить ее лицензии, как минимум временно. Он сравнил ситуацию с 1942 годом и предложил представить, как в СССР транслируют по радио марши фашистской Германии.
А другой комментатор посоветовал менеджерам вообще избавиться от практики трансляции каких-либо сериалов в салонах.
«Зачем всем пассажирам навязывать сервис, который они не заказывали?», — задался вопросом Андрей Гнедец.
Напомним, попавшие в громкий скандал водители сбежали от активистов и волонтеров, которые решили встретить автобус в Киеве.
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