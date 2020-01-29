Происшествия

В Виннице мужчина едва не погиб на пешеходном переходе из-за невнимательного водителя (видео)

В Виннице водитель автомобиля, «летевшего» на красный свет, сбил на пешеходном переходе мужчину — момент ДТП попал на видео. Ранее в Одессе столкнулись пять машин — камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.

Кадры опубликовали в социальных сетях на страничке «Ситуационного центра Винницы». ДТП произошло на пересечении улиц Келецкой и Шевченко 28 января.

«Водитель автомобиля Skoda Fabia, пересекая перекресток на красный запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на гражданина, который начал переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован, а по данному факту пока идет следствие. Как видим, человек вышел на дорогу во время зеленого сигнала светофора для пешеходов, однако это не уберегло его от беды», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове Infiniti насмерть сбила пешехода — родные погибшего разыскали записи с видеорегистратора.

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