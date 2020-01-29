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В Минске договорились о возобновлении поисков пропавших без вести на Донбассе

18:42 29 января 2020 80
В Минске договорились о возобновлении поисков пропавших без вести на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске 29 января завершилось важным результатом — была достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее информации, к следующему заседанию будут рассмотрена возможность привлечения к поисковым операциям представителей международных организаций, в частности — Международного Красного Креста.

Параллельно в гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению удерживаемых лиц.

«Сегодняшняя встреса ТГК была последней при участии Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в группе и в Украине Хайди Грау», — отметила Олифер.

Также она подчеркнула, что на заседании украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности — прекращение огня, выведение вооруженных формирований и военной техники и установление контроля над границей является основой для выполнения «минских соглашений».

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 18 декабря, и продолжалось более семи часов, стороны так и не договорились о новом освобождении военнопленных и осужденных. Главным стало лишь принятие повторного заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

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