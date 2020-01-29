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Политика

Шокин подробно рассказал, как на него давил Байден: экс-генпрокурор написал заявление в ГБР

18:58 29 января 2020 90
Джозеф Байден
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который несколько раз пытался по суду вернуть должность, обратился в Государственное бюро расследований, потребовав открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное влияние на него, как на генерального прокурора Украины.

Досудебное расследование он просит начать незамедлительно.

По словам Шокина, в 2015—2016 годах Байден несколько раз лично посещал Украину с официальными визитами, однако при этом преследовал цель проведение с руководителями государства переговоров по устранению руководителя ГПУ с занимаемой должности и, как следствие, «свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица».

«Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины», — цитирует заявление Шокина Интерфакс-Украина.

По словам экс-генпрокурора, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд. долларов

В своем заявлении Шокин, в частности, ссылается на результаты независимого международного журналистского расследования под название «UkraineGate», проведенного и опубликованного французским Интернет-изданием «Les-Crises.fr».

Напомним, в настоящее время Байден участвует в президентской кампании в США в качестве потенциального кандидата от Демократической партии. Недавно он согласился дать показания во время процесса импичмента президенту Дональду Трампу.

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