- 20:45 В Киеве на три дня ограничат движение транспорта из-за визита Помпео
- 20:00 Известному украинскому режиссеру вернули отобранную рейдерами квартиру
- 19:32 В Одессе по горячим следам задержали грабителей, напавших на инкассаторов: первые подробности и фото
- 19:27 ПАСЕ закрыла глаза на крымских депутатов в российской делегации: что произошло
- 19:09 Сыро, но тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 19:06 Коби Брайант и его жена никогда не летали вместе, только порознь. Ради детей
- 18:58 Шокин подробно рассказал, как на него давил Байден: экс-генпрокурор написал заявление в ГБР
- 18:43 В Одессе горело здание, где собирались провести концерт в поддержку пострадавших при пожаре в колледже
- 18:42 В Минске договорились о возобновлении поисков пропавших без вести на Донбассе
- 18:02 Приехавший из Китая Дмитрий Комаров объяснил, стоит ли украинцам бояться коронавируса
- 17:59 Никакого заявления об отставке Гончарука не было: открылось неожиданное обстоятельство
- 17:56 В Николаеве СБУ задержала военных, превращавших "травматы" в боевое оружие
Известному украинскому режиссеру вернули отобранную рейдерами квартиру
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю кинорежиссера Юрия Ляшенко, квартиры которого в центре Киева мошенникам удалось перерегистрировать на третьих лиц. На встрече в Офисе президента тот рассказал главе государства, что приходится двоюродным братом одинокой немолодой женщине, которой принадлежали две квартиры по проспекту Победы в Киеве.
Промедление с оформлением наследства привело к появлению неких земляков родителей мужчины из Черниговской области, которые через черных нотариусов сумели переоформить собственность на себя.
Невзирая на то, что Ляшенко выиграл все суды — от районного до Верховного, добиться справедливости не удавалось.
«После обращения в Офис президента, Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции подписал соответствующий приказ, и Юрий Ляшенко вернулся в свой дом», — сообщили в Офисе президента Зеленского, приведя контактный телефон Офиса противодействия рейдерству — (044) 237−09−96.
Напомним, ранее о том, что государство будет защищать их от рейдеров, Зеленский заверил фермеров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!