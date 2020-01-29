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Украина

Известному украинскому режиссеру вернули отобранную рейдерами квартиру

20:00 29 января 2020 747
Известному украинскому режиссеру вернули отобранную рейдерами квартиру
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю кинорежиссера Юрия Ляшенко, квартиры которого в центре Киева мошенникам удалось перерегистрировать на третьих лиц. На встрече в Офисе президента тот рассказал главе государства, что приходится двоюродным братом одинокой немолодой женщине, которой принадлежали две квартиры по проспекту Победы в Киеве.

Промедление с оформлением наследства привело к появлению неких земляков родителей мужчины из Черниговской области, которые через черных нотариусов сумели переоформить собственность на себя.

Невзирая на то, что Ляшенко выиграл все суды — от районного до Верховного, добиться справедливости не удавалось.

«После обращения в Офис президента, Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции подписал соответствующий приказ, и Юрий Ляшенко вернулся в свой дом», — сообщили в Офисе президента Зеленского, приведя контактный телефон Офиса противодействия рейдерству — (044) 237−09−96.

Напомним, ранее о том, что государство будет защищать их от рейдеров, Зеленский заверил фермеров.

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