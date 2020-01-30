Скандал с высаженными волонтерами: нардеп от "Слуги народа" вызвал возмущение постом в соцсети

Украина

Скандал с водителем автобуса, который нахамил волонтерам после просьбы выключить российский сериал, получил неожиданное продолжение: наряду с возмущающимися поведением водителя автобуса нашлись также и граждане, которые поддержали его.

В их число попал и нардеп от партии «Слуга народа» Евгений Брагар, замглавы комитета по вопросам свободы слова.

На своей странице в Facebook народный избранник написал, что планирует обратиться в полицию, чтобы высаженных из автобуса Луцк — Киев волонтерок привлекли к ответственности.

«Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые пани самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала», — указал Брагар.

По его словам, эта ситуация «лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости».

При этом парамедика Ярину Черногуз и волонтера аэроразведки Настю Конфедерат депутат назвал «девушками националистических взглядов», а в их действиях усмотрел дискриминацию и нарушение закона, «а именно статьи 161 УК».

«Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон является одним для всех, в независимости есть ты патриотом, или ватником. Стоит понимать, что обращение с просьбой исключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров», — написал Брагар.

Своим постом депутат вызвал в комментариях волну критики и спровоцировал в сети шквал возмущения.

Эксперт из группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины и член координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при Минкульте Сергей Оснач довольно резко отреагировал на заявления Брагара.

«Здесь один „Слуга народа“ настолько ошалел от желания построить „единую страну“, что прикрываясь правами человека защищает хама-водителя, который незаконно крутил в автобусе русскомирский сериал и даже высадил посреди дороги госпитальерку Ярина Черногуз и волонтерку аэроразведка Настю Конфедерат, которые против этого протестовали. Более того, депутат угрожает девушкам, которые защищают на фронте его зад**цу, привлечением к ответственности», — написал он в Facebook.

Оснач говорит, что депутат, который защищает «русский мир» и угрожает защитникам Украины — это дно.

«К тому же, он еще и цинично обманывает своих избирателей, или демонстрирует свою вопиющую профнепригодность, когда писал, что «не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе», — указывает эксперт.

Также Оснач напоминает, что на самом деле статья 36 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» четко говорит, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Если водитель считает трансляцию сериала «услугой», то должен позаботиться о том, чтобы эта «услуга» была предоставлена ​​на украинском языке.

Кроме того, согласно Закону Украины «О кинематографии», для публичного показа фильмов (а показ в транспорте является именно публичным показом) необходимо получать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма в Государственном агентстве Украины по вопросам кино. Имел ли водитель или транспортная фирма такое удостоверение? Или проверил ли депутат его наличие?

«Слуге народа» полезно было бы также почитать Конституцию Украины, статья 19 которой гласит, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Пассажир отнюдь не обязан смотреть то, что ему насильно навязывает водитель, даже если это отвечает «изысканным вкусам» большинства пассажиров", — пишет медиаэксперт.

С не меньшим возмущением отнеслись к посту нардепа и читатели его страницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отличие от «непонятливого» нардепа компания—организатор автобусных рейсов сообщением Луцк — Запорожье Winew проявила куда большее такт и сострадание: она отстранила от должности водителей, высадивших посреди ночи из автобуса парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат. Также в компании отчитались, что вернули волонтерам деньги за неиспользованную поездку, а водители извинились перед ними по телефону. Кроме того, перевозчик начал служебное расследование, которое должно установить, откуда в автобусе появилась флешка с русскоязычными фильмами.

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