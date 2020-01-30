- 01:33 "Сделка века" не помогает: истребители и дроны Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС
- 00:59 Едины в осуждении аннексии Крыма: еще одна страна ввела санкции против России
- 00:43 Скандал с высаженными волонтерами: нардеп от "Слуги народа" вызвал возмущение постом в соцсети
- 29.01 23:59 «Манчестер Сити» без Зинченко проиграл в дерби Манчестера: видео гола
- 29.01 23:45 В Лос-Анджелесе раздали "Порно-Оскары": у россиян четыре награды (фото 18+)
- 29.01 23:30 Жена Зеленского удалила страничку в Facebook после нападок в соцсети: аккаунт не прожил и суток
- 29.01 23:11 В Италии извинились перед Украиной за "Малороссию"
- 29.01 22:47 Все школы Винницы закрылись на карантин по гриппу
- 29.01 22:19 Россию полностью восстановили в ПАСЕ
- 29.01 21:40 США ввели санкции против российской компании — оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым
- 29.01 21:22 Найдено судно, пропавшее в Бермудском треугольнике сто лет назад
- 29.01 21:16 В Киеве накрыли "ботоферму", через которую россияне "минировали" вокзалы и троллили украинских чиновников
Едины в осуждении аннексии Крыма: еще одна страна ввела санкции против России
Канада решила присоединиться к странам, которые осуждают незаконные «выборы» в оккупированном Крыму в 2019 году и ввела новые антироссийские санкции.
Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов», — сказал он.
Шампань добавил, что Оттава и дальше будет выступать за целостность Украины и поддерживать Киев.
В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Таким образом, в санкционном перечне Канады, связанном с Крымом, находятся уже 202 гражданина РФ и Украины.
Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.
Напомним, что Евросоюз также согласовал внесение в санкционный перечень еще нескольких российских чиновников за проведение «выборов» в Крыму в сентябре 2019 года.
Кроме того, «ФАКТЫ» писали о том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило черный список по России, внеся в него чиновников Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...