Украина

Едины в осуждении аннексии Крыма: еще одна страна ввела санкции против России

Канада решила присоединиться к странам, которые осуждают незаконные «выборы» в оккупированном Крыму в 2019 году и ввела новые антироссийские санкции.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов», — сказал он.

Шампань добавил, что Оттава и дальше будет выступать за целостность Украины и поддерживать Киев.

В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Таким образом, в санкционном перечне Канады, связанном с Крымом, находятся уже 202 гражданина РФ и Украины.

Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Напомним, что Евросоюз также согласовал внесение в санкционный перечень еще нескольких российских чиновников за проведение «выборов» в Крыму в сентябре 2019 года.

Кроме того, «ФАКТЫ» писали о том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило черный список по России, внеся в него чиновников Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».

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